https://news.day.az/world/1325240.html Мощный взрыв в Тегеране, есть пострадавшие - ВИДЕО
Мощный взрыв в Тегеране, есть пострадавшие - ВИДЕО
В столице Ирана прогремел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате взрыва в жилом доме в столичном районе Пакдешт пострадали 11 человек.
Пострадавшие госпитализированы.
Причины взрыва неизвестны, но сообщается, что сработало взрывное устройство.
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