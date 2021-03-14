Мощный взрыв в Тегеране, есть пострадавшие

В столице Ирана прогремел взрыв. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате взрыва в жилом доме в столичном районе Пакдешт пострадали 11 человек. 

Пострадавшие госпитализированы.   

Причины взрыва неизвестны, но сообщается, что сработало взрывное устройство.