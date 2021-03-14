Последние выходные Италии: с понедельника тотальный карантин

У итальянцев - опять "последние выходные": жители Рима пользуются возможностью погулять и купить всё необходимое. С понедельника новый виток карантина охватит половину Италии, включая Рим и Милан. А в пасхальные выходные - в Европе это будет 3 и 4 апреля - "красной зоной" станет вся Италия, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Я честно не понимаю, почему. За год понятно, что эта схема не работает, почему бы не найти другую? Это моё личное мнение, я не эксперт, не врач. Но с точки зрения психологии это неоправданный урон, не говоря уже об экономических последствиях для работающих. Я совершенно не согласна с такими мерами", - гневается жительница Рима.

Из северных регионов Франции заболевших отправляют в бельгийские больницы. Французские отделения реанимации, по данным правительства, заполнены уже на 95%. В столице ситуация особенно напряжённая.

Премьер Жан Кастекс в субботу вечером сообщил, что вакцинацию прошли уже 5 миллионов французов. Это половина плана: к середине апреля власти планировали привить 10 миллионов. Кастекс не исключил, что это число удастся превысить, несмотря на последние проблемы с вакциной "АстраЗенека".

Правительство пока старается предотвратить введение полного локдауна и придерживается курса на комендантский час - с 6 вечера по всей стране. Бары по-прежнему закрыты. Поэтому те французы, у которых есть такая возможность, "отрываются" в Мадриде: там рестораны, музеи и кинотеатры работают до 10 вечера. Уставшие от домашних ограничений французы сейчас оставляют около половины обитателей мадридских гостиниц, и представители испанского турбизнеса совершенно не скрывают, что только рады этому.

В Германии же не прекращаются манифестации. Сразу в нескольких немецких городах прошли акции протеста против коронавирусных мер. В одном только Штутгарте, по данным полиции, на такой митинг пришли гораздо больше 750 человек, фигурировавших в заявочном списке. Не обошлось без столкновений с полицией, которые, правда, не приняли больших масштабов.

В Дании протесты также не стихают: группа под названием "Люди в чёрном" организовала акцию на улицах Копенгагена. Некоторые меры в стране отменили ещё 1-го марта, но большинство ограничений продолжат действовать минимум до начала апреля.