https://news.day.az/world/1325251.html В Иране за сутки от коронавируса скончались 88 человек
В Иране за сутки от коронавируса скончались 88 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 88 человек.
Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на ведомство.
По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 230 человек.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 593 человека, и общее число инфицированных составило 1 746 953. Состояние 3 831 гражданина оценивается как тяжелое.
При этом в Иране за весь период пандемии выздоровели 1 492 488 человек, и было проведено свыше 11,7 миллиона тестов на коронавирус.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре