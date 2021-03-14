Немецкие власти случайно оказали финансовую помощь террористам

Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, по крайней мере в трех случаях могли использоваться для финансирования исламистских террористических группировок на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Welt am Sonntagl, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Есть подозрение в прямом финансировании терроризма", - приводят журналисты слова источника в правоохранительных органах.

Издание пишет, что в одном только Берлине проверяют около 60 человек, которые имеют связи с исламистами и могли получить финансовую помощь из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности данным лицам было переведено до 1 миллиона евро, но сколько именно из этой суммы было случайно получено террористами, пока неизвестно.