https://news.day.az/world/1325274.html В Париже полицейский застрелил неизвестного, угрожавшего ему ножом
В Париже полицейский застрелил неизвестного, угрожавшего ему ножом
Неизвестный мужчина в воскресенье угрожал холодным оружием полицейскому в 18-м округе Парижа, тот в ответ применил табельное оружие и застрелил злоумышленника. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел на пересечении улиц Буэно и Пуасонье. Полицейский открыл огонь, когда злоумышленник набросился на него с ножом. Нападавший был убит. Мотивы совершения нападения уточняются.
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