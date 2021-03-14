В Париже полицейский застрелил неизвестного, угрожавшего ему ножом

Неизвестный мужчина в воскресенье угрожал холодным оружием полицейскому в 18-м округе Парижа, тот в ответ применил табельное оружие и застрелил злоумышленника. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел на пересечении улиц Буэно и Пуасонье. Полицейский открыл огонь, когда злоумышленник набросился на него с ножом. Нападавший был убит. Мотивы совершения нападения уточняются.