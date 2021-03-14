Еще одна страна заблокировала Clubhouse

Власти Султаната Оман заблокировали на территории государства голосовую соцсеть Clubhouse. Об этом в воскресенье сообщило агентство WAF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в службе поддержки Государственного регулятора в области телекоммуникаций Омана, "приложение [Clubhouse] заблокировано ввиду его ненадлежащей авторизации в структуре регулятора". В службе добавили, что указанное приложение "еще не получило лицензию от госрегулятора Омана в сфере телекоммуникаций".

В Омане запрещено использование многих зашифрованных приложений (VoIP) без официальной лицензии государственного регулятора. Однако с начала пандемии коронавируса весной 2020 года власти султаната дали разрешение на использование некоторых подобных каналов, в том числе и Clubhouse, "для обеспечения непрерывности работы в государственном и частном секторах, а также для нормального функционирования системы образования в удаленном режиме".

Clubhouse - соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.