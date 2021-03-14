https://news.day.az/world/1325279.html В Германии выявили более десяти тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Германии выявили более десяти тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 10 790, скончались 70 заболевших.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, за все время в Германии коронавирусом заразились 2 569 245 человек, 73 371 пациент с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели более 2,3 миллиона заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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