В Германии выявили более десяти тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 10 790, скончались 70 заболевших.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в Германии коронавирусом заразились 2 569 245 человек, 73 371 пациент с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели более 2,3 миллиона заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.