https://news.day.az/world/1325280.html В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 52 642, скончался еще 1701 пациент с подтвержденным заболеванием.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 400 958, скончались 534 315 пациентов с выявленным коронавирусом.
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