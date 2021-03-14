В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 52 642, скончался еще 1701 пациент с подтвержденным заболеванием.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 400 958, скончались 534 315 пациентов с выявленным коронавирусом.