https://news.day.az/world/1325301.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения располагался в 104 километрах от города Минаб, очаг залегал на глубине 50 километров. Землетрясение было зафиксировано в 15.54.
Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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