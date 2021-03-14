В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 104 километрах от города Минаб, очаг залегал на глубине 50 километров. Землетрясение было зафиксировано в 15.54.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.