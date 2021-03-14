https://news.day.az/world/1325303.html В Испании на борту самодельной субмарины нашли 22 тонны наркотиков
В Испании на борту самодельной субмарины нашли 22 тонны наркотиков
В городе Малага в Испании местные работники правоохранительных органов обнаружили ангар с самодельной подводной лодкой для перевозки наркотических средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте полиции Испании.
Отмечается, что лодка была обнаружена в ходе совместной операции представителей сразу пяти стран и сотрудников Европола, по итогам которой задержали 52 человека и изъяли 22 тонны наркотических средств.
Работники правоохранительных органов считают, что девятиметровая лодка была построена для контрабанды кокаина и гашиша, с помощью такой лодки можно было незаметно переправлять до двух тонн наркотической продукции.
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