Очередной сбой в программе вакцинации Евросоюза. Британо-шведская фирма AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против коронавируса в страны сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этом триместре ЕС не досчитается больше половины предусмотренных контрактом доз.

Что ставит под угрозу план властей Франции привить 10 миллионов граждан к середине апреля. Эпидемиологическая ситуация в стране, где COVID-19 стал причиной смерти свыше 90 тысяч человек, ухудшается. Особенно - в столичном регионе Иль-де-Франс, где переполнены больницы. Пациентов в срочном порядке переправляют в другие регионы.

Канцлер Австрии посетовал на неравномерное распределение вакцин по странам Евросоюза. По словам Себастьяна Курца, у некоторых из них есть тайные договорённости с фармкомпаниями.