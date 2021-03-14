Великобританию ждет "новая волна инфекций"

Новая волна пандемии COVID-19 может накрыть Великобританию осенью этого года, заявил глава британского Национального управления по статистике Иэн Даймонд. В эфире BBC он отметил, что такое развитие событий не вызывает у него "никаких сомнений" и добавил, что для прогнозирования последствий осенней волны нужно понять, насколько эффективно вакцины защитят населения от COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Даймонд еще раз напомнил о выводах, сделанных ранее эпидемиологами - коронавирус окончательно не уйдет и останется в человеческой популяции навсегда, как многие другие вирусы.