https://news.day.az/world/1325309.html Великобританию ждет "новая волна инфекций"
Великобританию ждет "новая волна инфекций"
Новая волна пандемии COVID-19 может накрыть Великобританию осенью этого года, заявил глава британского Национального управления по статистике Иэн Даймонд. В эфире BBC он отметил, что такое развитие событий не вызывает у него "никаких сомнений" и добавил, что для прогнозирования последствий осенней волны нужно понять, насколько эффективно вакцины защитят населения от COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Даймонд еще раз напомнил о выводах, сделанных ранее эпидемиологами - коронавирус окончательно не уйдет и останется в человеческой популяции навсегда, как многие другие вирусы.
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