В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье в южной части Ирана.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине 60 км. Эпицентр находился в 122 км к северо-востоку от города Бандар-Аббас, где проживают около 352 тыс. человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.