https://news.day.az/world/1325313.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье в южной части Ирана.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг стихии залегал на глубине 60 км. Эпицентр находился в 122 км к северо-востоку от города Бандар-Аббас, где проживают около 352 тыс. человек.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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