Лех Валенса записал прощальное видеообращение из больницы

77-летний польский правозащитник, первый руководитель профсоюза "Солидарность", президент Польши в 1990-1995 годах, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса записал трогательное сообщение из больницы, в котором на всякий случай попрощался с гражданами.

"Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба", - сказал Валенса, в своем обращении, опубликованным в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Он отметил, что готов к двум основным исходам и ничего не боится, кроме Господа Бога.

Обращаясь к гражданам Польши он сказал, что делал все, чтобы хорошо служить народу.

"Мне многое удалось сделать вместе с вами. Не все получилось, но это было не из-за моей лени или нежелания", - заявил Валенса, подчеркнув, что делал лишь то, во что верил и никаких подтекстов, подлости или предательства в его действиях не было.

Как сообщает издание Super Express, у Валенсы, страдающего диабетом, установлен кардиостимулятор, у которого оторвался один из вживленных в его сердце проводов. Теперь политику предстоит перенести операцию.