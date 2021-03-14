Перестрелка на вечеринке в США

Два человека умерли, 13 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в воскресенье ночью в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, неизвестный открыл огонь после ссоры с другими людьми на вечеринке около 04:41 по местному времени (13:41 по Баку). Два человека погибли на месте, еще 13 человек в возрасте от 20 до 44 лет получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Это уже не первое подобное происшествие за последние дни: в субботу неизвестный устроил стрельбу на нелегальной вечеринке в Нью-Йорке. Инцидент обошелся без жертв, пять человек получили неопасные для жизни ранения.