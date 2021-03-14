Volkswagen намерен сократить тысячи рабочих мест

Автоконцерн Volkswagen собирается до 2023 года в рамках программы снижения расходов сократить до 5 тыс. рабочих мест.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне.

Согласно новому плану, который утвержден советом управляющих, до 2023 года планируется сократить производственные затраты на 5 процентных пунктов - в первую очередь, за счет кадровых решений. Речь в данном случае идет о возможности досрочно выйти на пенсию для некоторых категорий сотрудников.

В официальном пресс-релизе, который опубликован на сайте Volkswagen, не приводится точного числа ставок, которые будут сокращены в рамках программы. Там говорится о "небольшом четырехзначном числе".