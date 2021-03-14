https://news.day.az/world/1325320.html Сход лавины в Японии - под завалом остались люди
Сход лавины в Японии - под завалом остались люди
Один человек погиб, двое получили легкие травмы в результате схода лавины на склоне горы Норикура в центральной части Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что под снежный завал попали еще два человека, однако они смогли самостоятельно выбраться на поверхность и не получили травм.
По данным местных властей, сход лавины мог быть связан с накоплением больших объемов снега на вершине горы из-за прошедших в этом регионе обильных снегопадов.
Ранее сообщалось, что в результате произошедшего травмы получили несколько человек.
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