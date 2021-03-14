Во Франции начнут продаваться тесты на коронавирус

Французы со следующей недели смогут приобретать тесты для самостоятельного определения заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье в эфире телеканала BFM сообщил директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"На следующей неделе", - ответил он на вопрос о том, когда тесты поступят в продажу. При этом директор пояснил, что они будут продаваться не только в аптеках, но и в супермаркетах. "Это легко организовать", - добавил Саломон.

Однако, по его словам, проблемой является отслеживание контактов людей, чей тест даст положительный результат. Он подчеркнул, что в таком случае результат теста необходимо как-то обнародовать. "Будет настоящей проблемой, если мы не сможем предупредить [о положительном результате теста] людей, с которыми контактировал заразившийся", - добавил он.

Саломон также сообщил, что с начала эпидемии в стране было проведено 60 млн тестов на заражение коронавирусом.

Согласно данным властей на субботу, с начала эпидемии, продолжающейся во Франции уже двенадцать месяцев, зарегистрировано 4 045 319 случаев заражения коронавирусом, из них почти 30 тыс. зафиксированы за минувшие сутки. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли 90 315 человек.