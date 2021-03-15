В Евросоюзе хотят разработать санитарный сертификат

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассчитывает, что единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1.

Бретон уточнил, что в сертификате "будет содержаться информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения, сдал ли негативный тест на коронавирус". "Сертификат может быть как электронным, так и бумажным", - добавил еврокомиссар. По его словам, документ будет доступен на всех языках ЕС.

Как уточнил Бретон, такой сертификат должен появиться до начала июня, он упростит передвижение внутри Евросоюза и благоприятно повлияет на туристическую отрасль.

Еврокомиссар также подчеркнул, что новое объявление о сокращении поставок вакцины компании AstraZeneca не повлияет на планы вакцинации в ЕС. Он вновь заявил, что ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета.

Еврокомиссия осенью прошлого года заключила шесть контрактов с западными компаниями - разработчиками вакцин для их предзаказа для государств ЕС. Компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson уже смогли произвести вакцины и получили по ускоренной процедуре разрешения на их поставки в страны ЕС.

AstraZeneca уменьшит количество доз вакцины от коронавируса для поставки Евросоюзу в первом квартале 2021 года с 40 до 30 млн.