В Нидерландах начинаются выборы в парламент

Первый день парламентских выборов пройдет в понедельник в Нидерландах. Голосование, в ходе которого гражданам страны предстоит избрать 150 депутатов нижней палаты главного законодательного органа страны, в этом году растянется на три дня в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, все 9,2 тыс. избирательных участков откроются в стране только 17 марта, в основной день голосования. Однако 1,6 тыс. из них будут работать также 15 и 16 марта c 7:30 по 21:00 по местному времени. Правительство призывает прежде всего пожилых людей и людей, находящихся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, использовать эти два дня для того, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Для участия в выборах допускаются все граждане в возрасте от 18 лет. В случае наличия симптомов коронавируса власти призывают избирателей не приходить на участки, а передать по доверенности другому человеку право заполнения бюллетеня. Люди в возрасте от 70 лет также могут принять участие в голосовании по почте.