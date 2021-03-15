В Британии зафиксировали наименьшее с 12 октября число летальных исходов из-за COVID-19

Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 52, что стало самым низким показателем с 12 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации, за сутки в стране было выявлено 4 618 новых случаев инфицирования - минимум с конца сентября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее власти сообщили о 5,5 тыс. случаев заражения и 121 летальном исходе. Всего в Великобритании умерли свыше 125,5 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,25 млн. Темпы распространения вируса снижаются с января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев и более 1 тыс. смертей.