AstraZeneca заявила о безопасности вакцины

Британско-шведская компания AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. С

оответствующее заявление было распространено фармацевтической компанией в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса", - отмечается в сообщении. - Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности".

Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. "Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств в соответствии с исключительными мерами транспарентности", - сказано в заявлении.

"Безопасность людей стоит на первом месте. Компания внимательно изучает этот вопрос, но имеющиеся данные не подтверждают, что вакцина стала причиной [образования тромбов]. Для победы над пандемией важно, чтобы люди шли на прививку, когда их приглашают", - указала AstraZeneca.