Обнародованы предварительные результаты выборов в Германии

В Германии были обнародованы предварительные результаты региональных выборов. Согласно им, лидером в Баден-Вюртемберге становится партия "Зеленые", набравшая 31 процент голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные издания Die Welt.

Так, правящая партия "Христианско-демократический союз" (ХДС) набрала 23 процента голосов, что на 4 процента меньше, чем в предыдущий раз. На третьем и четвертом месте в регионе идут "Альтернатива для Германии", которая набрала 11,5 процента голосов, и Социал-демократическая партия, набравшая 12 процентов.

В Рейнланд-Пфальце лидируют социал-демократы с 34,5 процента голосов, второе место в регионе удерживает ХДС с 26 процентами голосов. На третьем месте оказалась партия "Альтернатива для Германии", которую поддержали 10,5 процента избирателей.

Как пишет РИА Новости, такие результаты могут стать ударом для правящей ХДС во главе с канцлером Ангелой Меркель, которая на региональных выборах теряет 4 и 6 процентов соответственно. Таким образом "Зеленые" могут войти в новый состав правящей коалиции.

Предыдущие выборы в Германии прошли в 2016 году. В сентябре текущего года в стране пройдут парламентские выборы, в результате которых будет сформировано новое федеральное правительство во главе с новым канцлером.