https://news.day.az/world/1325365.html Нефть вновь подорожала
Нефть вновь подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,69% и составила $69,7 за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в апреле повысилась на 0,79% и составила $66,13.
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