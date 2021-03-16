Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США

Два ведущих производителя вакцин от коронавируса - AstraZeneca и Johnson&Johnson - предупредили, что мировое производство вакцин может оказаться под угрозой из-за экспортного контроля США. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнительный директор фармацевтической компании Biological E Махима Датла заявил изданию, что американские поставщики, возможно, не выполнят заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном закона об оборонном производстве, подписанного предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

Исполнительный директор Института сыворотки Индии - крупнейшего в мире производителя вакцин - Адар Пунавалла отметил, что этот закон может подорвать глобальные усилия по вакцинации.

"Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из Соединенных Штатов", - сказал он, пояснив, что если производители не смогут получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором.

В конце декабря президент США Джо Байден сообщил, что намерен использовать закон военного времени для того, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса. Нормативный акт, который предполагает мобилизацию производства для борьбы с COVID-19, обяжет частные компании поддерживать усилия властей.