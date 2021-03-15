https://news.day.az/world/1325403.html В Турции произошло землетрясение силой 4 балла
В Турции произошло землетрясение силой 4 балла
В районе турецкой провинции Мугла произошло землетрясение силой 4,2 балла.
Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкое Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,98 километра.
О разрушениях, погибших и пострадавших в результате подземных толчков не сообщается.
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