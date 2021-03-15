В Турции произошло землетрясение силой 4 балла

В районе турецкой провинции Мугла произошло землетрясение силой 4,2 балла.

Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкое Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,98  километра.

О разрушениях, погибших и пострадавших в результате подземных толчков не сообщается.