В США заявили, что ведут непрямые переговоры с Ираном через ЕС

Вашингтон через ЕС ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки.

Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Есть коммуникации через европейцев и других <...>. На данном этапе мы ждем, чтобы услышать дальнейшие [соображения] от иранцев относительно того, как они хотели бы действовать дальше", - сказал он.