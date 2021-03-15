https://news.day.az/world/1325460.html В России за последние сутки от коронавируса умерли 404 человека
В России за последние сутки от коронавируса умерли 404 человека
В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 9437 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 400 045.
За последние сутки от коронавируса умерли 404 человека. Число умерших от коронавируса достигло 92 494 .
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом в мире Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.
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