В России за последние сутки от коронавируса умерли 404 человека

В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 9437 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 400 045.

За последние сутки от коронавируса умерли 404 человека. Число умерших от коронавируса достигло 92 494 .

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом в мире Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.