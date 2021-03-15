https://news.day.az/world/1325465.html Обнародовано число погибших в Сирии российских военнослужащих
Обнародовано число погибших в Сирии российских военнослужащих
Обнародовано число российских военнослужащих, погибших до настоящего времени в ходе вооруженного конфликта в Сирии.
Как сообщает Day.Az, первый замглавы комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Красов сообщил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военнослужащих.
Отметим, что Россия участвует в боевых действиях в Сирии с 30 сентября 2015 года.
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