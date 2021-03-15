Парижские больницы не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

Власти Франции объявили о решении перевезти часть пациентов с COVID-19 из больниц Парижа в другие города страны.

"Мы собираемся за неделю перевезти, вероятно, около 100 пациентов из столичного региона Иль-де-Франс", - приводят французские СМИ слова представителя правительства Габриеля Атталя. При этом двое пациентов в воскресенье уже направились из Парижа в Бордо, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Эвакуировать в другие города планируется людей, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии столичных больниц. Для этого власти собираются использовать специально оборудованные поезда.

В настоящее время во Франции примерно 4,1 тыс. человек с COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, причем 1,1 тыс. из них - в Париже и его окрестностях.

Во Франции уже несколько месяцев действуют строгие ограничительные меры для замедления распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в последние недели темпы распространения COVID-19 вызывают тревогу у экспертов. За субботу во Франции выявили еще около 30 тыс. случаев заражения, 174 пациента скончались.