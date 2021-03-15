Экс-главу Боливии арестовали

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес получила четыре месяца административного ареста. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для Аньес шесть месяцев предварительного заключения в тюрьме Ла-Паса.

Как отмечает Аньес, ее отправляют в заключение "за переворот, которого не было".

Напомним, Жанин Аньес обвиняют в терроризме, измене и преступном сговоре. При задержании она пыталась спрятаться от нагрянувших правоохранителей под кроватью.