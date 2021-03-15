https://news.day.az/world/1325546.html Экс-главу Боливии арестовали
Экс-главу Боливии арестовали
Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес получила четыре месяца административного ареста. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az.
Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для Аньес шесть месяцев предварительного заключения в тюрьме Ла-Паса.
Как отмечает Аньес, ее отправляют в заключение "за переворот, которого не было".
Напомним, Жанин Аньес обвиняют в терроризме, измене и преступном сговоре. При задержании она пыталась спрятаться от нагрянувших правоохранителей под кроватью.
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