В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 100 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 100 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 61 330.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 7980 человек.

Число зараженных коронавирусом в стране достигло 1754933. Состояние 3839 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.