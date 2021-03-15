На Пекин обрушился "желтый туман"

В Пекине - жёлтый туман: на всём севере Китая, в том числе в столице, действует "жёлтый" уровень погодной опасности. Ещё два дня назад на регион обрушилась мощная пылевая буря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по прогнозам метеорологов, продлится она минимум до вторника. Видимость в некоторых местах снижается до 200 метров, в городе огромные пробки. Загрязнение воздуха песчаной пылью в Пекине в сотни раз превышает норму.