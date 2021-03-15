https://news.day.az/world/1325601.html На Пекин обрушился "желтый туман" - ВИДЕО
На Пекин обрушился "желтый туман" - ВИДЕО
В Пекине - жёлтый туман: на всём севере Китая, в том числе в столице, действует "жёлтый" уровень погодной опасности. Ещё два дня назад на регион обрушилась мощная пылевая буря.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по прогнозам метеорологов, продлится она минимум до вторника. Видимость в некоторых местах снижается до 200 метров, в городе огромные пробки. Загрязнение воздуха песчаной пылью в Пекине в сотни раз превышает норму.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре