Китайскому конкуренту Tesla дали денег

Власти Китая дали денег производителю электромобилей Xpeng Motors, которого называют конкурентом Tesla. От правительства южной китайской провинции Гуандун компания получила 500 миллионов юаней (76,9 миллиона долларов), передает CNBC. По словам производителя, эти деньги нужны для "ускорения расширения бизнеса компании", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Штаб-квартира Xpeng находится в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун. В регионе особое внимание уделяется автомобилям на новых источниках энергии и развитию технологий автономного вождения.

Летом прошлого года Xpeng вышел на биржу. В ходе IPO компания "взорвала" рынок, продав более 99,7 миллиона ​​акций по 15 долларов каждая. Автопроизводитель заработал на этом около 1,5 миллиарда долларов. До дебюта на бирже Xpeng привлек 1,7 миллиарда долларов от инвесторов, в том числе от китайских гигантов Alibaba и Xiaomi Corp.

В январе 2021-го Xpeng анонсировал новую функцию автономного вождения электромобилей. Функция, получившая название Navigation Guided Pilot (NGP), позволит флагманскому седану P7 автоматически менять полосу движения, ускоряться или замедляться, а также обгонять автомобили и выезжать на шоссе.

Xpeng - китайский стартап по производству электромобилей. Поставки седана Xpeng P7, прямого конкурента Tesla Model 3, начались в июне прошлого года. Компания продала 27 тысяч автомобилей в 2020 году.