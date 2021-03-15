https://news.day.az/world/1325633.html Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Британии за невыполнение сделки по Brexit
Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Британии за невыполнение сделки по Brexit
Еврокомиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС", - отмечается в нем.
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