WSJ: В США занижается статистика по коронавирусу

В США стали чаще фиксироваться случаи смерти от коронавируса, о которых не было известно ранее, сообщает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, во время проверки в штате Огайо выявили четыре тысячи дополнительных смертей, а в Индиане - порядка полутора тысяч. Помимо этого, переучет смертности провели в штатах Вирджиния, Миннесота и Род-Айленд.

Издание подчеркивает, что власти поставили перед собой цель сообщать о смертях в режиме реального времени, поэтому в статистике не было случаев, установленных позже во время медицинского освидетельствования. Подобные "усеченные" данные применялись для трекеров заболеваемости и смертности правительственных учреждений и Университета Джонса Хопкинса.