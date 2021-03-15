Эта страна решила полностью запретить криптовалюту

Правительство Индии разработало законопроект, который полностью запретит криптовалюты в стране, пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За хранение, выпуск, майнинг, торговлю и передачу будет грозить штраф или уголовная ответственность. При этом гражданам дадут шесть месяцев, чтобы избавиться от криптовалютных активов. Если законопроект решат принять, то Индия станет первой крупной экономикой, которая полностью запретит криптовалюты.

Даже Китай, который ранее запретил майнинг и торговлю, не наказывает граждан за хранение цифровых монет. По мнению властей Индии, биткоин может использоваться в незаконных схемах и очень подвержен колебаниям. В стране около восьми миллионов инвесторов владеют криптоактивами в размере 100 миллиардов рупий (1,4 миллиарда долларов).

Количество зарегистрированных пользователей и приток денег на местной криптобирже Bitbns увеличилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом. В 2019 году правительственная комиссия рекомендовала ввести тюремное заключение сроком до 10 лет за добычу, хранение и продажу криптовалюты.

Биткоин в ходе торговой сессии 15 марта снизился на 5,8 процента (до 55,553 тысячи долларов). Однако 13 марта его курс впервые в истории превысил отметку в 59 тысяч долларов.