ВОЗ прокомментировала ситуацию с вакциной AstraZeneca

Результаты экспертизы Всемирной организации здравоохранения всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин систематически рассматривает все сигналы о безопасности, которые касаются вакцин от COVID-19, и делает рекомендации ВОЗ о любых новых сигналах безопасности. Комитет тщательно изучает нынешние сообщения, связанные с вакциной AstraZeneca. Как только ВОЗ получит полное понимание ситуации, результаты будут незамедлительно преданы огласке. Мы ожидаем, что это произойдет примерно в течение недели", - отметила М.Харрис.

"На данный момент нет свидетельств того, что инциденты были спровоцированы вакциной, и важно продолжать кампании по вакцинации, чтобы спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания", - сказала она.

По ее словам, в ряде стран Европы речь идет о приостановке использования определенных партий вакцины, тогда как в других это было сделано в качестве меры предосторожности.

"ВОЗ в курсе, что ряд стран ЕС, а также Таиланд приостановили использование вакцины AstraZeneca, основываясь на сообщениях редкой проблемы свертываемости крови у тех, кто был привит. Это было сделано в качестве меры предосторожности, пока идет расследование", - отметила Харрис.

Представитель ВОЗ также напомнила, что в Великобритании AstraZeneca привили свыше 10 миллионов человек без каких-либо серьезных побочных эффектов.

По данным ВОЗ на 8 марта, в странах ЕС и Великобритании были выявлены 15 случаев тромбоза глубоких вен, а также 22 случая тромбоэмболии лёгочных артерий среди тех, кто получил вакцину AstraZeneca. В тоже время эти заболевания не проявились ни у одного из свыше 17 миллионов человек, привитых в ЕС и Великобритании.

Также не было зарегистрировано никаких подтвержденных проблем с какими-либо партиями AstraZeneca, которые были использованы в Европе или в других странах мира. Дополнительное тестирование проводится компанией, а также самостоятельно европейскими органами здравоохранения, и ни одно из этих повторных испытаний не показало оснований для беспокойства.

В процессе производства вакцины компанией AstraZeneca ее партнерами и более чем 20 независимыми лабораториями проводится более 60 испытаний качества препарата. Все тесты должны соответствовать строгим критериям контроля качества, и эти данные передаются в регулирующие органы каждой страны или региона для независимой проверки перед тем, как партия может быть направлена в государства.