В США выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 37 669, скончались еще 564 пациента.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общее число заболевших с подтвержденным COVID-19 в США за все время достигло 29 439 277, скончались 534 890 пациентов с диагностированным коронавирусом.