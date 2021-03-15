https://news.day.az/world/1325672.html В США выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 37 669, скончались еще 564 пациента.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Общее число заболевших с подтвержденным COVID-19 в США за все время достигло 29 439 277, скончались 534 890 пациентов с диагностированным коронавирусом.
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