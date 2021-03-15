В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в километре от села Органчаи (регион Квемо Картли), в 147 километрах от Тбилиси.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:25 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Необходимо отметить, что в субботу, 13 марта, у села Ончели в течение часа было зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,2 и 3,8.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.