Первый президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку

В интересах как государства, как народа, так и самого премьер-министра безотлагательная отставка и, при правовом обеспечении Национальным собранием гарантий неприкосновенности, его, пусть временное, пребывание за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом написал первый президент Левон Тер-Петросян.

"...Единственным выходом... является немедленная и добровольная отставка последнего и обеспечение правовых гарантий неприкосновенности Национальным собранием, его, пусть даже временное, убежище за рубежом.

В этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который в силу своего нейтралитета способен обеспечить проведение справедливых выборов", - считает Левон Тер-Петросян.