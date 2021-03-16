https://news.day.az/world/1325709.html Страшное ДТП в Эфиопии - 30 человек погибли
Страшное ДТП в Эфиопии - 30 человек погибли
По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в регионе Амхара на севере Эфиопии.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает радиостанция Fana.
Сообщается, что автобус, следовавший из города Гондэр в Аддис-Абебу, столкнулся с грузовиком, 30 человек скончались, еще 11 пострадали.
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