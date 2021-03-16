Страшное ДТП в Эфиопии

По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в регионе Амхара на севере Эфиопии.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает радиостанция Fana.

Сообщается, что автобус, следовавший из города Гондэр в Аддис-Абебу, столкнулся с грузовиком, 30 человек скончались, еще 11 пострадали.