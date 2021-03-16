В Иране запустят линию массового производства вакцины от COVID-19

В Иране одновременно с проведением 2-го и 3-го этапов клинических испытаний вакцины "Ков Иран Баракат" от COVID-19 сегодня был одобрен запуск производственной линии для её серийного производства, передает Day.Az со ссылкой на Irna.

На первом этапе серийное производство вакцины "Ков Иран Баракат" составляет 3 млн. доз в месяц, говорится в сообшение. В рамках второго этапа будет произведено от 12 до 15 млн доз вакцин в месяц, он начнется в середине мая.

Производственная мощность вакцины "Ков Иран Баракат" достигнет 15-20 млн доз в месяц.