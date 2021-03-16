https://news.day.az/world/1325713.html В России выявили южноафриканский штамм коронавируса
В России выявили южноафриканский штамм коронавируса
Южноафриканский штамм коронавируса выявлен на территории России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации федеральной службы, в стране зафиксированы два случая южноафриканского штамма. Еще 28 изолятов относятся к британскому варианту, в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского штамма на территории России не выявлено.
Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря.
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