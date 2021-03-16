В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

Южноафриканский штамм коронавируса выявлен на территории России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации федеральной службы, в стране зафиксированы два случая южноафриканского штамма. Еще 28 изолятов относятся к британскому варианту, в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского штамма на территории России не выявлено.

Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря.