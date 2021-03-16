В США самолет столкнулся с автомобилем, есть погибшие

Два человека погибли, еще по меньшей мере двое пострадали в результате столкновения потерпевшего крушение одномоторного самолета с автомобилем в американском штате Флорида.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что двое погибших находились в кабине самолета. Пострадавшие взрослый и ребенок были в машине, их доставили в больницу.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что самолет потерпел крушение в городе Пемброк-Пайнс через несколько минут после взлета из аэропорта около 15.00 по местному времени.