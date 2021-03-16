В Украине выявили новую мутацию коронавируса

В Ивано-Франковской области выявили новую мутацию коронавируса, которая схожа с британским штаммом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан изданию "Вести".

"Это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского", - сказал Рубан.

По его словам, самыми неприятными признаками вируса стали агрессивность, быстрая распространенность и "молодость". Глава Госпродпотребслужбы уточнил, что данные уже направлены в ВОЗ.