Двум жителям США предъявили обвинения в связи со смертью полицейского в Капитолии

Двоим мужчинам предъявлены обвинения в нападении на федеральных служащих в связи со смертью сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно письменным материалам уголовного дела, 32-летний уроженец Пенсильвании Джулиан Хатер и 39-летний житель Западной Вирджинии Джордж Таниос находились в Капитолии США 6 января. Оба попали на видеозапись в момент, когда распылили неизвестное раздражающее вещество непосредственно в лицо стражам правопорядка, одним из которых был Брайан Сикник.

Согласно заявлению Минюста, Хатеру и Таниосу были предъявлены обвинения в сговоре с целью ранения офицера, в нападении на федерального служащего с применением опасного оружия, гражданских беспорядках, препятствовании официальному разбирательству, физическом насилии с ношением опасного оружия, повлекшего причинение серьезных телесных повреждений, обвинения в насильственном проникновении и хулиганстве, а также акте физического насилия на территории Капитолия.

Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник умер 7 января от ранений, полученных во время несения службы, когда вступил в борьбу с протестующими. Как сообщает телеканал CNN, следователи пытались построить федеральное дело об убийстве по факту смерти Сикника, изучая видео и фотографии и пытаясь определить, в какой момент он получил смертельные травмы. Это произошло после того, как первоначальные сообщения о том, что Сикник погиб из-за удара огнетушителем, не подтвердились.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Помимо Сикника, в результате беспорядков погибли еще четыре человека.