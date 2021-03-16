https://news.day.az/world/1325742.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 120 771 050. Такие данные во вторник утром приводит портал Worldometers, передает Day.Az.
По последним данным, за отчетный период времени количество инфицированных в США составило 30 138 586, в Бразилии - 11 525 477, в Индии - 11 409 595 заразившихся.
Согласно порталу, от коронавируса скончались 2 672 073, выздоровели - 97 416 125 человек.
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