Сингапур и Австралия могут первыми в мире признать цифровые паспорта вакцинации

Сингапур и Австралия могут стать первыми странами, которые признают так называемые цифровые вакцинные паспорта, что позволит возобновить свободные туристические поездки между странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на заявление сингапурского МИД о том, что консультации находятся только в начальной фазе, издание отмечает, что механизм взаимных поездок для вакцинированных жителей может появиться уже к июлю.

Одновременно компания Singapore Airlines с 15 марта первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), в которое загружается информация о вакцинировании пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и прочая информация. Приложение ИАТА пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.