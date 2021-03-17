Мексика запросила у США не получившую одобрения вакцину AstraZeneca

Власти Мексики попросили у США направить им партии вакцин, которые есть в распоряжении северного соседа и до сих пор не получили одобрения на использование от местного регулятора.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила замглавы мексиканского МИД Марта Дельгадо.

"Есть возможность получить доступ к некоторым партиям AstraZeneca, которые есть в их распоряжении. Мексика сделала запрос по дипломатической линии после того, как президенты Лопес Обрадор и Байден поговорили 1 марта", - сказала Дельгадо в интервью агентству Рейтер.

Дипломат выразила уверенность, что поскольку в США вакцина пока не получила разрешения на применение, а в Мексике уже используется в программе вакцинации, предоставить ее Мексике было бы хорошим ходом.

По словам дипломата, США до сих пор не дали ответа на запрос, который помимо AstraZeneca включал вакцины Moderna и Novavax.

Вакцина разработки оксфордского университета и AstraZeneca занимает серьезное место в программе вакцинации в Мексике - около 20% от всех распределяемых сейчас препаратов, в мае запланирован запуск производства этой вакцины на местном фармацевтическом предприятии.